Vaccino Astrazeneca | Gelmini manda un messaggio di fiducia | “Io lo farei”

"Quello che ci preoccupa è che si è creata una situazione di diffidenza sul Vaccino Astrazeneca, ma dobbiamo affidarci alla scienza, che lo ritiene sicuro ed efficace, e alle affermazioni dell'Agenzia italiana del farmaco e dell'Ema. Bisogna continuare a usarlo. E sì, io lo farei".

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Astrazeneca Doxa, italiani 'scettici', propensi a vaccinarsi ma vorrebbero scegliere. AstraZeneca ultimo in classifica ... il 65% vorrebbe scegliere il vaccino. Pfizer è al primo posto delle preferenze (46%), seguito da Moderna (22%) e, a sorpresa, da Sputnik (10%). Solo ultimo AstraZeneca, a parimerito con Johnson & ...

Vibo, inizia oggi la vaccinazione di docenti ed operatori scolastici Parte oggi la vaccinazione dei docenti presso il Palazzetto dello Sport di Vibo Valentia. Sono più o meno 500 gli insegnanti, già prenotati, pronti a ricevere il vaccino AstraZeneca: ad essi si potranno aggiungere altri 200 operatori scolastici. La struttura è stata adeguatamente allestita, su impulso dell'Asp, grazie all'impegno del Dipartimento di ...

Vaccino Astra Zeneca, casi di rinuncia tra docenti e ATA. Gli esperti, “è sicuro” Orizzonte Scuola Si muovono anche i carabinieri Ridicolo che persone che sfottono il virus ritenendo sia un raffreddore, diventino femminucce spaventate dinanzi al vaccino. Un po'come quelli che si fumano tre pacchetti al giorno ma hanno paura di ...

AstraZeneca, già finita la paura: in un giorno novemila prenotazioni FIRENZE. Chi ha cancellato la prenotazione non lo preoccupa. «Ma chi ha disdetto rifarà il vaccino alla fine della campagna vaccinale o comunque in un secondo momento», dice Eugenio Giani. Non giudica ...

