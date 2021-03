Roma Termini, in stazione col defibrillatore in mano… lo aveva rubato dalla teca poco prima (Di domenica 14 marzo 2021) Durante i controlli nella stazione Termini di Roma, i Carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un cittadino del Marocco di 51 anni. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, lo hanno sorpreso in mano con un defibrillatore nei pressi della biglietteria. Di per sé era già strano ma il tutto si è aggravato quando i militari si sono accorti che quest’ultimo era stato asportato, poco prima, dalla teca medica dove era custodito proprio nella stazione. Una volta bloccato è stato condotto in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di essere condotto presso le aule del Tribunale di Roma per il rito direttissimo, mentre il dispositivo è stato riposizionato nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) Durante i controlli nelladi, i Carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un cittadino del Marocco di 51 anni. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, lo hanno sorpreso in mano con unnei pressi della biglietteria. Di per sé era già strano ma il tutto si è aggravato quando i militari si sono accorti che quest’ultimo era stato asportato,medica dove era custodito proprio nella. Una volta bloccato è stato condotto in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di essere condotto presso le aule del Tribunale diper il rito direttissimo, mentre il dispositivo è stato riposizionato nella ...

Advertising

stanzaselvaggia : A Roma, stazione termini, i taxi continuano a NON PRENDERE la carta di credito. Però chiedono (e ottengono) i ristori. - SoniaLaVera : RT @francescatotolo: Forse c’è una postilla nel #Dpcm che NON vieta gli #assembramenti per spaccio di droga in zona stazione Termini di Rom… - CorriereCitta : Roma Termini, in stazione col defibrillatore in mano… lo aveva rubato dalla teca poco prima - leggoit : Roma, ruba un defibrillatore alla stazione Termini: immediatamente arrestato - Silvia_D_A : Ciao amici di @repubblica mio papà 75enne vi manda tanti cari saluti dall’hub di Roma Termini dove ha appena fatto… -