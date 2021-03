Parma | finalmente una vittoria | ecco da quanto mancava

(Di domenica 14 marzo 2021)pesantissima per ilche grazie al 2-0 sulla Roma interrompe una striscia negativa che durava da 17 partite. Il dettagliopesantissima per ilche grazie al 2-0 sulla Roma trova il suo primo successo in campionato interrompendo una striscia negativa che durava da 17 partite. Più precisamente l’ultimadei gialloblu era arrivata lo scorso 30 novembre con un 2-1 sul campo del Genoa. Leggi su Calcionews24.com

ParmaLiveTweet : Parma-Roma 2-0, finalmente torna la vittoria! Mihaila ed Hernani regalano un successo importante… - Tiziano_Resole : @Kyle_J_Krause E finalmente. Seee.. Prima partita con i nuovi acquisti e vittoria. Adesso Gervinho e Iacoponi per f… - Viktor222717 : @glen_michele @1913parmacalcio @Solo_Parma @Kyle_J_Krause @ParmaNorthAmer1 Abbiamo finalmente visto il Parma Calcio… - Araldimassimo2 : @OfficialASRoma Un grande Parma!! Finalmente... e mo te passa Roma!! - romanewseu : #ParmaRoma, entra anche #Reynolds: i giallorossi finalmente scoprono il terzino americano. ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma finalmente

Vittoria pesantissima per ilche grazie al 2 - 0 sulla Roma interrompe una striscia negativa che durava da 17 partite. Il ...Debutto in Serie A per il terzino americano Bryan Reynolds entrato al 60' di- Roma prendendo il posto di Bruno ...Sconfitta pesantissima per la Lazio che fallisce ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. A fine primo tempo il Parma è già sul 3-0 con le reti di Lusha, Bevilacqua e Vaglica.Il risultato finale, Torino-Inter 1-2, premia infatti la caparbietà ... sia per la classifica perché il Toro rimane 18° e il Parma con la vittoria a sorpresa contro la Roma accorcia le distanze. Ora ...