Overwatch | basta lag grazie alla tecnologia Reflex di Nvidia

(Di domenica 14 marzo 2021) Un aggiornamento al Public Test Region (PTR) dista portando ladi riduzione della latenza di, chiamata, all’interno del popolare titolo sportivo. Lamira a ridurre la quantità di tempo tra quando si clicca con il mouse e quando si vede l’azione risultante sullo schermo, rendendo il gioco più reattivo. Il suo arrivo suè stato annunciato a gennaio, ma ora è disponibile per i giocatori che possono accedere al PTR, e che dispongono degli ultimi driver. Se non siete stati in grado di mettere le mani su una delle ultime schede grafiche di, c’è ancora speranza di provaresu– laè stata annunciata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch basta

Everyeye Videogiochi

...dalla precisione chirurgica di CounterStrike e i canoni degli hero shooter in stile, ... In alternativa,trascinare con il pollice l'icona sul target prescelto per eseguire l'abilità con ...Per votareandare sul sito ufficiale e registrarsi. Qui, però, è tempo di pronostici , per ...Duty League Championship 2020 IEM Katowice 2020 League of Legends World Championship 2020...Arriva in Overwatch un nuovo evento dedicato al celebre Roadhog, il cui nome è Sfida Pachimarzo. Fino al 22 Marzo 2021 potrete sbloccare una nuova skin ...