Monitor LG UltraGear Gaming 34GN850 - recensione

(Di domenica 14 marzo 2021) La società coreana LG sta vivendo un periodo molto florido, portando sul mercato prodotti dalle prestazioni eccezionali sia per quanto concerne iPC sia per i televisori. Complice l'arrivo di nuove schede grafiche in grado di fornire una forza computazionale sempre maggiore e l'uscita delle console di nuova generazione, nasce la necessità e l'esigenza di avere uno schermo all'altezza di tali performance. La serie CX per quanto riguarda le TV ha infatti visto un incremento di notorietà e di vendite, più che meritato, grazie al nuovo hardware uscito alla fine dello scorso anno da parte di Sony e Xbox. Per sfruttare tali console, in previsione di uscite di giochi in grado di metterle alla prova, è nato il bisogno di avere uno schermo con caratteristiche precise e all'avanguardia, ad esempio, una TV con uscite HDMI 2.1, HDR e refresh rate a 120 HZ. Tale tecnologia ...