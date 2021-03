Milan-Napoli | Capello | “Rossoneri pasticcioni | inconcepibile subire un gol così Rigore? Tocco innegabile ma…”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Le parole dell'ex tecnico del, dopo il big match di "San Siro".Serata storta per ilche dopo la sconfitta interna pe r0-1 rimediata contro il, non allunga in classifica sulla Roma e perde terreno sull’Inter capolista, che ora dista ben 9 lunghezze. Successo importante, dunque per la compagine partenopea allenata da Gennaro Gattuso, che accorcia sulle rivali centrando l'aggancio ai giallorossi e continuando la corsa verso la Champions League. Nel corso del post partita dagli studi di "Sky Sport", l'ex allenatore del, oggi opinionista, Fabio, hacommentato il successo delcontro la compagine rossonera allenata da Stefano Pioli."Nel primo tempo doveva essere in vantaggio il, ho visto un ...

Incondivido la decisione di Pasqua che non concede il solito "rigorino" per l'intervento di Bakayoko su Theo Hernandez.Ilcade in casa con il, Inter in ...Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato delle assenze di oggi ma non solo, facendo anche un paragone con la Juventus: "Provate a immaginare la Juve senza ...Napoli reduce da un’importante vittoria in casa contro il ... ma per Ringhio vincere stasera significa tanto soprattutto in vista del suo prossimo futuro. Milan che perde punti dall’Inter, ora il ...