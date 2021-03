LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: si torna in pista! Carlos Sainz e Hamilton prendono la scena (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Dopo le quattro ore disputate questa mattina, ci avviamo verso il finale dei Test. Rimangono 4 ore nelle quali i team cercheranno gli ultimi dettagli sulle rispettive monoposto 12.40 Bentornati a Sakhir! Tra 20 minuti si torna in pista per l’ultimo turno dei Test pre.stagionali 12.05 La nostra DIRETTA si ferma qui, ma vi diamo appuntamento alle ore 13.00 per la seconda parte dell’ultima giornata di Test pre-stagionali di Formula 1 a Sakhir. 12.02 Prime 4 ore positive in casa Ferrari per quanto riguarda il giro secco, con un ottimo exploit di Leclerc su gomma gialla, mentre i long-run sono stati abbastanza allarmanti in attesa di nuovi riscontri. 11.59 Di seguito la classifica conclusiva della sessione ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Dopo le quattro ore disputate questa mattina, ci avviamo verso il finale dei. Rimangono 4 ore nelle quali i team cercheranno gli ultimi dettagli sulle rispettive monoposto 12.40 Benti a Sakhir! Tra 20 minuti siin pista per l’ultimo turno deipre.stagionali 12.05 La nostrasi ferma qui, ma vi diamo appuntamento alle ore 13.00 per la seconda parte dell’ultima giornata dipre-stagionali di Formula 1 a Sakhir. 12.02 Prime 4 ore positive in casa Ferrari per quanto riguarda il giro secco, con un ottimo exploit di Leclerc su gomma gialla, mentre i long-run sono stati abbastanza allarmanti in attesa di nuovi riscontri. 11.59 Di seguito la classifica conclusiva della sessione ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Test Test Bahrain 2021, Day - 3, mattina: Perez il più veloce Squillo di Sergio Perez nel suo ultimo turno alla guida. Il messicano della Red Bull ha chiuso davanti a tutti in 1'30"187 , precedendo Charles Leclerc e Lando Norris. La cronaca live della mattina In pochi alla ricerca del giro buono Il crono messo a segno dal messicano è un tempo molto molto buono, anche perché messo a segno non nelle migliori condizioni che può offrire l'...

F1 Test Bahrain 2021, Diretta LIVE Day - 3: Perez scavalca Leclerc, Mercedes sul passo gara Pubblicato il 14/03/2021 ore 07:50 LIVE TEST 2021 Finalmente si comincia! Calato il sipario sulla (breve) pausa invernale, la Formula 1 torna in pista in Bahrain per gli unici tre giorni di test precampionato prima del via ufficiale ...

Formula 1, test in Bahrain: live risultati e tempi della 3^ giornata a Sakhir Sky Sport MotoGP, LIVE - Una tempesta di sabbia blocca la terza giornata di test in Qatar MotoGP: Ultima giornata di test sul tracciato di Losail, i marshal stanno tentando di pulire il tracciato per permettere ai piloti di scendere in pista ...

LIVE - Test MotoGP Qatar 2, cronaca in diretta della terza giornata MotoGP: Ultima giornata di test sul tracciato di Losail. Oggi tutti punteranno a limare il record di Miller e della Ducati e ci saranno tante simulazioni gara. E' davvero l'ora dei verdetti ...

