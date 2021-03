Liga 2020 2021 | colpo esterno del Villarreal in casa dell’Eibar

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021)delsul camponel posticipo della ventisettesima giornata di. Il sottomarino giallo parte alla grande nel primo tempo e segna già dopo pochi secondi con Moi Gomez, trovando poi il raddoppio alla mezzora con bomber Bacca. C’è anche un calcio di rigore fallito dai padroni diche rientrano in partita con Enrich, gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Capoue ma trovano il tris con Pedraza. IL RACCONTO DEL MATCH – Vittoria fondamentale per iline la zona Europa League è ormai a un passo per il sottomarino giallo, che con questi tre punti si porta a quota 40, a -2 dal sesto posto. La partita inizia come meglio non ...