League Two, Kevin Ellison segna ed esulta in faccia al suo ex allenatore (Di domenica 14 marzo 2021) La vendetta è un piatto che va servito freddo. Lo sa bene Kevin Ellison, giocatore inglese che milita tra le fila del Newport County. Nell’ultimo turno di League Two, la sua squadra ha sfidato il Morecambe e lui ha siglato il più classico gol dell’ex. Il 42enne, però, non ha dimenticato quanto accaduto in precedenza e lo ha ribadito con la sua esultanza. Il suo ex allenatore, ora avversario, lo aveva infatti messo fuori rosa, costringendolo ad essere ceduto. Ellison, dopo aver segnato la rete del 3-1, ha perciò celebrato avvicinandosi a Derek Adams e urlandogli in faccia. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web. Morecambe manager Derek Adams froze out Kevin Ellison and made him train on his own after ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) La vendetta è un piatto che va servito freddo. Lo sa bene, giocatore inglese che milita tra le fila del Newport County. Nell’ultimo turno diTwo, la sua squadra ha sfidato il Morecambe e lui ha siglato il più classico gol dell’ex. Il 42enne, però, non ha dimenticato quanto accaduto in precedenza e lo ha ribadito con la suanza. Il suo ex, ora avversario, lo aveva infatti messo fuori rosa, costringendolo ad essere ceduto., dopo averto la rete del 3-1, ha perciò celebrato avvicinandosi a Derek Adams e urlandogli in. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web. Morecambe manager Derek Adams froze outand made him train on his own after ...

