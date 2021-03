Donne ammazzate a Napoli, ‘guerriere’ in piazza: “Denunciate, basta tragedie” (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Denunciate, non siete sole!”. E’ questo il messaggio lanciato oggi dall’associazione Forti Guerriere che insieme al presidente della III Municipalità, Ivo Poggiani, e al parroco Don Enzo Marzocchi sono andate sotto casa di Ornella Pinto, la 40enne uccisa con 15 coltellate dall’ex compagno, Pinotto Iacomino, due giorni fa nel quartiere San Carlo all’Arena a Napoli. Un mazzo di fiori, un paio di scarpe rosse, ma soprattutto ancora una volta l’invito a tutte le Donne a denunciare o contattare le associazioni per attivare una protezione sociale nei loro confronti. “E’ stata una iniziativa nata d’istinto – spiega Poggiani – con alcune delle ‘Forti Guerriere’ per non creare assembramenti, e il parroco. Un po’ di cittadini quando ci hanno visto si sono aggregati. La settimana scorsa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “, non siete sole!”. E’ questo il messaggio lanciato oggi dall’associazione Forti Guerriere che insieme al presidente della III Municipalità, Ivo Poggiani, e al parroco Don Enzo Marzocchi sono andate sotto casa di Ornella Pinto, la 40enne uccisa con 15 coltellate dall’ex compagno, Pinotto Iacomino, due giorni fa nel quartiere San Carlo all’Arena a. Un mazzo di fiori, un paio di scarpe rosse, ma soprattutto ancora una volta l’invito a tutte lea denunciare o contattare le associazioni per attivare una protezione sociale nei loro confronti. “E’ stata una iniziativa nata d’istinto – spiega Poggiani – con alcune delle ‘Forti Guerriere’ per non creare assembramenti, e il parroco. Un po’ di cittadini quando ci hanno visto si sono aggregati. La settimana scorsa ...

