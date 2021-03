Conte-Inter, otto vittorie di fila. Con Juve e Chelsea fu titolo (Di domenica 14 marzo 2021) La vittoria di Torino è l’ottava consecutiva di Antonio Conte con l’Inter, serie in corso. Il successo non soltanto consente ai nerazzurri di andare a “più 9” dal Milan, in attesa dell’impegno dei rossoneri stasera contro il Napoli, ma per gli amanti delle statistiche è un bel mattone verso lo scudetto. Facciano gli scongiuri i tifosi dell’Inter, ma quando Conte ne ha vinte otto di fila ha conquistato il titolo. E’ accaduto sia con la sua prima Juve che con il Chelsea, con i Blues si spinse addirittura fino a 13 successi. E alla fine fu una doppia festa, sia a Torino che a Londra. Foto: Instagram personale Conte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) La vittoria di Torino è l’ottava consecutiva di Antoniocon l’, serie in corso. Il successo non soltanto consente ai nerazzurri di andare a “più 9” dal Milan, in attesa dell’impegno dei rossoneri stasera contro il Napoli, ma per gli amanti delle statistiche è un bel mattone verso lo scudetto. Facciano gli scongiuri i tifosi dell’, ma quandone ha vintediha conquistato il. E’ accaduto sia con la sua primache con il, con i Blues si spinse addirittura fino a 13 successi. E alla fine fu una doppia festa, sia a Torino che a Londra. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

