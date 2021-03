Cagliari-Juventus | Ronaldo show | segna una tripletta e supera i gol di Pelè Il messaggio di O’Rey

(Di domenica 14 marzo 2021) Cristianohato Pelé nella classifica dei marcatori universali.Nuovo primato per Cristianoche, con lainfilata ali gol diraggiungendo quota 770 gol. Un nuovo record celebrato proprio da O' Rey che, attraverso i propri canali social, si è voluto congratulare con CR7."Cristiano, che bel cammino che stai facendo! Ti ammiro molto e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, come simbolo di un’amicizia che esiste da tanti anni".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Pele/status/1371178428267921411"

Dopo i tre gol segnati al Cagliari alla Sardegna Arena in soli 32', fondamentali per la Juventus per mettere da parte la delusione in Champions League e riprendere la propria rincorsa all'Inter in campionato, per Cristiano Ronaldo è tornato Ronaldo. Il primo gol da grande centravanti, approfittando dell'occasione, a Cagliari Ronaldo è tornato Ronaldo.