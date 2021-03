Vlhova, slalom da urlo per la vetta in Coppa (Di sabato 13 marzo 2021) Una superba Petra Vlhova si è imposta nel primo dei due slalom speciali di Coppa del Mondo in programma ad Are . La slovacca 25enne con il crono di 1.45.15 ha preceduto l'austriaca Katharina ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Una superba Petrasi è imposta nel primo dei duespeciali didel Mondo in programma ad Are . La slovacca 25enne con il crono di 1.45.15 ha preceduto l'austriaca Katharina ...

