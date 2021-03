Vaccino AstraZeneca, EMA: “E’ sicuro ed efficace, continuare a usarlo” (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo i timori sulla sicurezza del Vaccino AstraZeneca, l’EMA, Agenzia Europea del Farmaco, rassicura: “E’ sicuro ed efficace, continuare a usarlo” “Il Vaccino AstraZeneca, ad oggi, risulta sicuro ed efficace, quindi bisogna continuare a usarlo”. Così Marco Cavaleri, responsabile della Strategia Vaccini dell’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco. “Il nostro comitato di farmacovigilanza ha analizzato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo Vaccino – ha precisato Cavaleri – inclusi questi eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari. Stiamo parlando di un numero di casi inferiore a ... Leggi su formatonews (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo i timori sulla sicurezza del, l’EMA, Agenzia Europea del Farmaco, rassicura: “E’ed” “Il, ad oggi, risultaed, quindi bisogna”. Così Marco Cavaleri, responsabile della Strategia Vaccini dell’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco. “Il nostro comitato di farmacovigilanza ha analizzato tutti i dati che abbiamo a disposizione riguardo alla sicurezza di questo– ha precisato Cavaleri – inclusi questi eventi tromboembolici che si sono verificati, ma che in effetti sono molto rari. Stiamo parlando di un numero di casi inferiore a ...

