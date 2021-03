Theo Hernandez: «Voglio essere il migliore e per lo scudetto non è ancora finita» (Di sabato 13 marzo 2021) Theo Hernandez ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Sportweek: queste le parole dell’esterno del Milan Theo Hernandez ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Sportweek in compagnia della fidanzata Zoe Cristofoli. Queste le sue parole. MILAN – «Cos’è l’orgoglio? Vincere al Milan, questo mi fa sentire orgoglioso. Sono loco, ma non il più loco. Samu (Castillejo) è più pazzo di me. Con Samu e Brahim (Diaz) siamo sempre insieme, veniamo da Madrid, e adoriamo far gli scherzi agli italiani». OBIETTIVI – «Voglio essere il migliore e devo andare giusto su questa strada e non mi devo accontentare. Sono così. Cosa penso quando punto la porta? Non penso, vado a fare gol. Mi piace molto fare gol. Ne devo fare almeno 8, uno in più dell’anno scorso. Non mi è sempre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021)ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Sportweek: queste le parole dell’esterno del Milanha parlato in una lunga intervista rilasciata a Sportweek in compagnia della fidanzata Zoe Cristofoli. Queste le sue parole. MILAN – «Cos’è l’orgoglio? Vincere al Milan, questo mi fa sentire orgoglioso. Sono loco, ma non il più loco. Samu (Castillejo) è più pazzo di me. Con Samu e Brahim (Diaz) siamo sempre insieme, veniamo da Madrid, e adoriamo far gli scherzi agli italiani». OBIETTIVI – «ile devo andare giusto su questa strada e non mi devo accontentare. Sono così. Cosa penso quando punto la porta? Non penso, vado a fare gol. Mi piace molto fare gol. Ne devo fare almeno 8, uno in più dell’anno scorso. Non mi è sempre ...

