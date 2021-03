Tabellone Atp 500 Acapulco 2021: Tsitsipas guida il seeding, subito Fognini-Travaglia (Di sabato 13 marzo 2021) Il Tabellone completo del main draw del torneo Atp 500 di Acapulco 2021. Il torneo messicano vede al via direttamente nel Tabellone principale Fabio Fognini e Stefano Travaglia, che sono sorteggiati proprio come avversari al primo turno, e Salvatore Caruso che affronterà John Isner. A guidare il seeding Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero due invece Alexander Zverev. Ecco di seguito il Tabellone, che verrà costantemente aggiornato dalla redazione di Sportface.it. PRIMO TURNO (1) Tsitsipas vs Paire Isner vs Caruso Cilic vs Korda Sandgren vs (7) Auger-Aliassime (3) Schwartzman vs Q Anderson vs Tiafoe Kecmanovic vs Lopez Mannarino vs (5) Dimitrov (6) Fognini vs ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ilcompleto del main draw del torneo Atp 500 di. Il torneo messicano vede al via direttamente nelprincipale Fabioe Stefano, che sono sorteggiati proprio come avversari al primo turno, e Salvatore Caruso che affronterà John Isner. Are ilStefanos, testa di serie numero due invece Alexander Zverev. Ecco di seguito il, che verrà costantemente aggiornato dalla redazione di Sportface.it. PRIMO TURNO (1)vs Paire Isner vs Caruso Cilic vs Korda Sandgren vs (7) Auger-Aliassime (3) Schwartzman vs Q Anderson vs Tiafoe Kecmanovic vs Lopez Mannarino vs (5) Dimitrov (6)vs ...

Advertising

infoitsport : Tabellone Atp Dubai: al via Sinner, Sonego e Cecchinato. Thiem numero 1 del seeding - aquila7630 : Tabellone #Atp #Dubai: al via #Sinner, #Sonego e #Cecchinato. #Thiem numero 1 del seeding. #13marzo - Ubitennis : ATP 500 Dubai, il tabellone: bye al primo turno per Sinner. Presenti Sonego e Cecchinato - livetennisit : ATP 500 Dubai: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via. Jannik Sinner già al secondo turno - OA_Sport : ATP Dubai 2021: la composizione del tabellone permette a Jannik Sinner di usufruire di un bye al primo turno. Non f… -