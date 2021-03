Paura in Campania, bimba di due anni mangia troppi arachidi e rischia di soffocare (Di sabato 13 marzo 2021) Veri e propri attimi di terrore per una bimba di appena due anni. La piccola ha messo in bocca un quantitativo eccessivo di arachidi che non è riuscita a masticare e ingerire. Appena ha provato a deglutire il boccone troppo grande, ha accusato difficoltà respiratorie. Immediatamente i genitori hanno provato a soccorrerla. I fatti sono accaduti a Vallesaccarda, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 marzo 2021) Veri e propri attimi di terrore per unadi appena due. La piccola ha messo in bocca un quantitativo eccessivo diche non è riuscita a masticare e ingerire. Appena ha provato a deglutire il boccone troppo grande, ha accusato difficoltà respiratorie. Immediatamente i genitori hanno provato a soccorrerla. I fatti sono accaduti a Vallesaccarda, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

