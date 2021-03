Nuoto | Gregorio Paltrinieri terzo nella 10km di Doha Quarto Sanzullo

Leggi su sportface

(Di sabato 13 marzo 2021)strappa unpostomaschile in quel di, prima tappa delle World Series. L’azzurro è stato preceduto di cinque secondi dal francese Marc Antoine Olivier e di tre secondi all’ungherese Kristof Rasovszky. L’olimpionico azzurro dei 1500 lascia sotto il podio per sei secondi Mario, l’altro azzurro qualificato per Tokyo. Quinto posto per l’altro forte francese Axel Reymond, sesto ancora un francese, Logan Fontaine, settimo il britannico Hector Pardo e ottavo l’olimpionico di Rio10 km, l’olandese Ferry Weertman. Tra gli altri azzurri, Matteo Furlan è 11°, 16° Simone Ruffini, 28° Alessio Occhipinti e 36° Francesco Ghettini. SportFace.