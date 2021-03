Napoli, lite in casa finisce nel sangue: donna in fin di vita (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in fin di vita la donna di 40 anni che questa mattina, alle 5, è giunta in codice rosso al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli dopo essere stata accoltellata più volte dal convivente in seguito a una furiosa lite. La paziente, sin da subito in imminente pericolo di vita, è al momento sottoposta ad un delicato intervento chirurgico da parte delle équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica. Il compagno, un uomo di 42 anni, si è inizialmente allontanato dall’abitazione dove è avvenuta l’aggressione, in via Filippo Cavolino a Napoli, per poi costituirsi poco dopo le 7 presso la caserma dei carabinieri a Montegabbione, in provincia di Orvieto. Ad allertare i soccorsi i vicini di casa. Nelle indagini procede anche la Squadra ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ in fin diladi 40 anni che questa mattina, alle 5, è giunta in codice rosso al pronto soccorso del Cardarelli didopo essere stata accoltellata più volte dal convivente in seguito a una furiosa. La paziente, sin da subito in imminente pericolo di, è al momento sottoposta ad un delicato intervento chirurgico da parte delle équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica. Il compagno, un uomo di 42 anni, si è inizialmente allontanato dall’abitazione dove è avvenuta l’aggressione, in via Filippo Cavolino a, per poi costituirsi poco dopo le 7 presso la caserma dei carabinieri a Montegabbione, in provincia di Orvieto. Ad allertare i soccorsi i vicini di. Nelle indagini procede anche la Squadra ...

