Liga | frena l’Atletico | è 0-0 con il Getafe

(Di domenica 14 marzo 2021) Risultato ad occhiali perMadrid sul campo del. Uno 0-0 abbastanza bugiardo, comunque, per le occasioni viste in campo, da una parte e dall’altra, ma le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Atletico che non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica nel finale, vista l’espulsione di Nyom al 70?. In classifica, i colchoneros salgono a 63 punti e ora sono a +6 sul Real Madrid (57) e occhio lunedì al Barcellona, che vincendo con l’Huesca, si porterebbe a sole 4 lunghezze da Simeone e co. Ilsale a 28, abbastanza tranquillo al momento a +5 sulla zona retrocessione. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il pareggio a reti bianche dell'Alfonso Perez, dove l'Atleticononostante la superiorità numerica negli ultimi 20', può fare ancor più felice il Barcellona, che lunedì sera ha l'occasione di ...Una rete di Vinicius al 44' st salva il Real Madrid da una sconfitta in casa con la Real Sociedad, ma l'1 - 1 nel posticipo dellanon aiuta i Blancos in vista del derby di domenica prossima con l'Atletico capolista, che resta distante cinque punti e con una partita da recuperare. Il pareggio interrompe la serie di cinque ...(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Frena l’Atletico Madrid in casa del Getafe in un incontro della 27/a giornata della Liga. La capolista del campionato pareggia 0-0 e perde due punti degli otto punti ...Pesante battuta d’arresto per l’Atletico Madrid. La capolista della Liga 2020/2021 infatti non va oltre lo 0-0 in casa del Getafe nella ventisettesima giornata, un risultato che permette al Real di ...