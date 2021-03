Giulia De Lellis su tutte le furie: spunta un video che fa male (Di domenica 14 marzo 2021) Un filmato del passato ha ferito la web influencer che è sbottata sui social network L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 14 marzo 2021) Un filmato del passato ha ferito la web influencer che è sbottata sui social network L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

stylezsmilez : RT @inomniapparatus: Altri motivi per odiare giulia de Lellis, fortunatamente non avevo visto questo video fino ad ora ma non si smentisce… - crookdyovth : RT @inomniapparatus: Altri motivi per odiare giulia de Lellis, fortunatamente non avevo visto questo video fino ad ora ma non si smentisce… - Fabio76358706 : RT @Vale77813712: Giulia che ringrazia la Marcuzzi e la De Lellis per averla difesa ed aver speso belle parole per lei?? #giuliaxchi #prele… - piccolaprelemi : RT @Vale77813712: Giulia che ringrazia la Marcuzzi e la De Lellis per averla difesa ed aver speso belle parole per lei?? #giuliaxchi #prele… - alessia08435159 : RT @Vale77813712: Giulia che ringrazia la Marcuzzi e la De Lellis per averla difesa ed aver speso belle parole per lei?? #giuliaxchi #prele… -