Formazioni ufficiali Genoa-Udinese, Serie A 2020/2021

Il Genoa ospita l'Udinese nel match valevole per la 27^ giornata di Serie A 2020/2021. Dopo un ottimo periodo in seguito all'arrivo in panchina di Ballardini, il Genoa si è un po' perso ed ha mancato l'appuntamento con la vittoria in più occasioni. Ottenere i tre punti contro l'Udinese, dunque, sarebbe molto importante per la classifica. I friulani, però, stanno vivendo un momento fantastico e non sono un avversario comodo da affrontare. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Davide Ballardini e Luca Gotti.

Le Formazioni ufficiali:
Genoa: Perin, Biraschi, Radovanovic, Criscito, Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra, Shomurodov, Pandev
Udinese: In attesa ...

