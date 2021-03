Cagliari-Juventus | Pirlo può esultare | 5 giocatori recuperati

(Di sabato 13 marzo 2021) Idi: contro ilper ripartire Dopo l’eliminazione dalla Champions League lapotrà almeno impiegare tutte le energie in Serie A, finale di Coppa Italia a parte. Attualmente i bianconeri occupano il terzo posto in classifica e di conseguenza la rincorsa all’Inter capolista diventa una piccola impresa. A seguito della brutta sconfitta contro il Porto che potrebbe compromettere la solidità della squadra, la ‘Vecchia Signora’ dovrà affrontare ilalla Sardegna Arena e non è una sfida scontata se si pensa che da quando è arrivato Leonardo Semplici sulla panchina, il club sardo non ha mai perso. Per questa sfida così ostica sulla carta, Andreapotrà almeno contare su diversi rientri importanti. Ti potrebbe ...

L'avvicinamento a Torino - Inter,e Milan - Napoli, il risultato delle regate della notte della finale di America's Cup tra Luna Rossa e Team New Zealand e l'infortunio di Joal Embiid dei Philadelphia 76ers in Nba. ...DIRETTAPRIMAVERA (1 - 0): AUTOGOL DI RICCIO! Inizia il match trasubito pericolosa con Nzouango, il colpo di testa termina fuori di un soffio. Cerri serve per ...Dopo l'addio alla Champions League, la Juve si rituffa nel campionato per continuare a inseguire Milan e Inter. Ecco le dichiarazioni di Andrea Pirlo in vista della trasferta contro il Cagliari.Andrea Pirlo dopo l'eliminazione in Champions League torna a parlare in conferenza stampa presentando i temi della gara di Cagliari ...