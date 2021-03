Zone rosse locali, chi rischia in Toscana? Ecco i comuni che superano la soglia dei 250 casi settimanali (Di venerdì 12 marzo 2021) Il parametro è quello indicato dal Cts al governo per la stesura del nuovo Dpcm e che Giani oggi (venerdì 12) prenderà in considerazione anche per l'eventuale chiusura delle scuole. La mappa Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 12 marzo 2021) Il parametro è quello indicato dal Cts al governo per la stesura del nuovo Dpcm e che Giani oggi (venerdì 12) prenderà in considerazione anche per l'eventuale chiusura delle scuole. La mappa

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Marzo: Tutti chiusi in casa e niente domande. Zone rosse il decreto e il ter… - repubblica : ?? Coronavirus: da lunedi' zone rosse Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Mar… - mariocalabresi : Grazie alle foto di @AlessioMesiano, un fotografo italiano che vive alle Isole #Faroe, e a quello che mi ha raccont… - Feuerbach2 : @matteosalvinimi Del 'basta con le chiusure', delle strette di mano perché eri 'stufo dei distanziamemti', dei rico… - Luishibaa : Zone rosse per teee Ho comprato sta seraaa -