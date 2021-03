Tommaso Zorzi nel cast de L’isola dei famosi con un doppio ruolo: ecco quali (Di venerdì 12 marzo 2021) Isola dei famosi: l’influencer Tommaso Zorzi ingaggiato per un doppio ruolo La nuova edizione de L’isola dei famosi partirà lunedì 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Il cast dei concorrenti è pronto così come quello degli opinionisti, composto da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Come è noto, l’ereditiera emiliana mancherà poiché ha contratto il Covid-19 ed è stata sottoposta alla quarantena. Oggi, Mediaset ha confermato un nuovo opinionista del reality di Canale 5: si tratta di Tommaso Zorzi. Oltre a quello di opinionista, l’influencer meneghino avrà un altro ruolo: quello di conduttore dello spin-off de L’isola dei famosi, che andrà in onda sulla ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 12 marzo 2021) Isola dei: l’influenceringaggiato per unLa nuova edizione dedeipartirà lunedì 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Ildei concorrenti è pronto così come quello degli opinionisti, composto da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Come è noto, l’ereditiera emiliana mancherà poiché ha contratto il Covid-19 ed è stata sottoposta alla quarantena. Oggi, Mediaset ha confermato un nuovo opinionista del reality di Canale 5: si tratta di. Oltre a quello di opinionista, l’influencer meneghino avrà un altro: quello di conduttore dello spin-off dedei, che andrà in onda sulla ...

