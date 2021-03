TikTok ha un grande successo, ma ByteDance punta a far breccia nel settore dei videogiochi (Di venerdì 12 marzo 2021) ByteDance, la società madre di TikTok, ha lavorato per diversificare i suoi guadagni, cercando altri modi per monetizzare i suoi milioni di utenti. Un'area presa in esame dal colosso è il settore del gaming che storicamente in Cina è stato un business davvero molto redditizio. Tuttavia ByteDance deve far fronte ad una pesante concorrenza, con giganti come Tencent e NetEase. Indipendentemente da ciò, ByteDance continua ad andare avanti: come? Innanzitutto ha registrato un marchio Nuversegame e un sito web dedicato alla sua attività di gaming e inoltre la sua strategia consiste in un portafoglio che abbraccia ogni genere, assunzioni con stipendi stellari, e un focus sul mercato sia cinese che estero. Negli ultimi anni, ByteDance ha assunto un gran numero di ex dipendenti della BAT, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021), la società madre di, ha lavorato per diversificare i suoi guadagni, cercando altri modi per monetizzare i suoi milioni di utenti. Un'area presa in esame dal colosso è ildel gaming che storicamente in Cina è stato un business davvero molto redditizio. Tuttaviadeve far fronte ad una pesante concorrenza, con giganti come Tencent e NetEase. Indipendentemente da ciò,continua ad andare avanti: come? Innanzitutto ha registrato un marchio Nuversegame e un sito web dedicato alla sua attività di gaming e inoltre la sua strategia consiste in un portafoglio che abbraccia ogni genere, assunzioni con stipendi stellari, e un focus sul mercato sia cinese che estero. Negli ultimi anni,ha assunto un gran numero di ex dipendenti della BAT, ...

