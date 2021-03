Sudafrica | morto a 72 anni il re degli zulu Goodwill Zwelithini

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il re, èall’età di 72. Era da tempo malato di diabete e non dava segni di ripresa. Zwelthini era il re (carica non riconosciuta a livello internazionale) di una delle componenti etniche più importanti del, gli, che oggi costituiscono un gruppo composto da circa 11 milioni

