Raised by Wolves: il dietro le quinte è horror, tra crani perforati e androidi squarciati (Di venerdì 12 marzo 2021) Raised by Wolves - Una nuova umanità, la serie prodotta da Ridley Scott, svela qualche segreto del dietro le quinte che, tra trucco protesico e effetti meccanici, sembra il set di un horror. Potrebbe sembrare il set di un film horror e invece è il dietro le quinte di Raised by Wolves quello che si svela in alcune immagini che ci portano alla scoperta di trucco protesico, oggetti di scena, costumi ed effetti meccanici che sono stati necessari, nonostante i progressi della CGI, per la realizzazione della serie fantascientifica. In Raised by Wolves - Una nuova umanità, prodotta e diretta da Ridley Scott (disponibile in Italia su Sky), la stampa 3D ha fatto da motore per la creazione di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Raised Wolves La recensione della prima stagione di Raised by Wolves Si è appena conclusa su Sky la prima stagione di Raised By Wolves , la serie fantascientifica HBO , prodotta e in parte diretta dal grande Ridley Scott . Ecco la recensione dei primi dieci episodi, che sono tutti ancora disponibili sulla piattaforma ...

Raised by wolves (Stagione 1) - Teste di Serie Così, Raised by wolves , la nuova creatura a cui la HBO ha dato vita, indirizzata dalle sagaci e sapienti illuminazioni di Ridley Scott , tramutate poi in oggetto fisico dallo showrunner Aaron ...

Raised by Wolves, la recensione del finale di stagione Sky Tg24 Raised by Wolves: il dietro le quinte è horror, tra crani perforati e androidi squarciati Raised by Wolves - Una nuova umanità, la serie prodotta da Ridley Scott, svela qualche segreto del dietro le quinte che, tra trucco protesico e effetti meccanici, sembra il set di un horror. Potrebbe ...

Raised by Wolves 2: quando esce la prossima stagione della serie di Ridley Scott? La serie HBO ha avuto un debutto davvero convincente, e ora i fan dello show di Aaron Guzikowski non vedono l'ora di assistere alla seconda stagione.

