Pensione nel 2021 con la disciplina ante 1992 | si può ancora

Come è possibile andare in Pensione in deroga alle attuali normative previdenziali che prevedono necessariamente per la Pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 di contributi? Più che una domanda questa, sembra un grido di aiuto di quanti per esempio, hanno difficoltà ad arrivare alla soglia minima dei 20 anni di versamenti contributivi. La verità è che alcune misure in deroga sono ancora vigenti e possono permettere uscite dal lavoro con regole meno rigide di quelle ordinarie. La Pensione quindicenni, cos'è? Anche nel 2021 ci saranno lavoratori che dal momento che hanno diritto alla Pensione calcolata con il sistema retributivo-misto e che hanno iniziato a versare prima del 1° gennaio 1996, potranno sfruttare il requisiti contributivo favorevole dei 15 anni di contributi versati.

