M5S, ancora in alto mare la “pace” con Casaleggio. Si tratta (Di venerdì 12 marzo 2021) Potrebbe slittare ancora l'ipotetica "pace" fra il Movimento 5 stelle e l'Associazione Rousseau presieduta da Davide Casaleggio, da mesi contrapposti in un aspro scontro politico. "Il punto di caduta non è stato trovato, ci si lavora ancora. Non abbiamo tempistiche prevedibili", dice una fonte di alto livello del M5S. "Abbiamo bisogno di una partnership", hanno sostenuto da Rousseau nell'evento on line di presentazione del Manifesto Controvento. Su un possibile compromesso lavora il Comitato di garanzia presieduto dal capo politico reggente Vito Crimi con Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri, con il supporto dei legali del Movimento e la discreta supervizione del fondatore e attuale garante M5S Beppe Grillo. Ma si tratta anche con la "controparte", cioè con ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 marzo 2021) Potrebbe slittarel'ipotetica "" fra il Movimento 5 stelle e l'Associazione Rousseau presieduta da Davide, da mesi contrapposti in un aspro scontro politico. "Il punto di caduta non è stato trovato, ci si lavora. Non abbiamo tempistiche prevedibili", dice una fonte dilivello del M5S. "Abbiamo bisogno di una partnership", hanno sostenuto da Rousseau nell'evento on line di presentazione del Manifesto Controvento. Su un possibile compromesso lavora il Comitato di garanzia presieduto dal capo politico reggente Vito Crimi con Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri, con il supporto dei legali del Movimento e la discreta supervizione del fondatore e attuale garante M5S Beppe Grillo. Ma sianche con la "controparte", cioè con ...

M5S, ancora in alto mare la 'pace' con Casaleggio, si tratta

