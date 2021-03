Guendalina Tavassi confessa la fine del suo matrimonio | svelati i motivi

(Di venerdì 12 marzo 2021)durante una diretta su Instagram hato ladel suocon Umberto D’Aponte, scopriamo insieme iha annunciato su Instagram ladel suocon Umberto D’Aponte. L’ex gieffina ha fatto intendere che si sono separati ma non legalmente solo dal punto di vista sentimentale, per questo motivo convivono ancora nella stessa casa. I due si sono sposati nel 2013 e hanno avuto due bellissimi figli, Chloe e Salvatore. La rottura risalirebbe a più di un anno fa ma laha deciso di parlarne solamente ora per via delle varie voci di corridoio sul presunto tradimento del marito. La 34enne ha anche dichiarato sul suo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi

Leggilo.org

Il matrimonio, un tempo felice, tra l'ex gieffinae suo marito Umberto D'Aponte è ormai concluso. A dichiararlo è stata proprioin persona su Instagram, social in cui ha voluto chiarire certe cose successe in questi ...Umberto D'Aponte esono una coppia da diversi anni. Lui le è stato pertanto vicino in parecchie occasioni, anche nel momento terribile in cui un hacker diffuse i video privati dell'ex gieffina , ...Dopo l’annuncio a sorpresa di Guendalina Tavassi, che ieri ha rivelato di essere tornata single da molti mesi, sebbene continui a vivere con il marito Umberto D’Aponte e i loro due figli (Chloe e ...Umberto D’Aponte e Guendalina Tavassi sono “separati in casa” da mesi, una confessione che nessuno si aspettava. I due si sono sempre mostrati sui social molto affiatati e una crisi sembrava assurda.