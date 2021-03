Dall’Aifa via libera al vaccino Johnson & Johnson (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – AIFA ha autorizzato il vaccino Janssen di Johnson&Johnson per la prevenzione della malattia COVID-19 per i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione EMA. Il vaccino sarà dunque messo a disposizione a carico del SSN.La Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell’Agenzia si è riunita oggi e ha confermato la valutazione dell’EMA sull’efficacia del vaccino che nelle forme gravi arriva fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia. Il vaccino Janssen, il quarto approvato, si aggiunge come un’altra utile opzione con un beneficio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – AIFA ha autorizzato ilJanssen diper la prevenzione della malattia COVID-19 per i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione EMA. Ilsarà dunque messo a disposizione a carico del SSN.La Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell’Agenzia si è riunita oggi e ha confermato la valutazione dell’EMA sull’efficacia delche nelle forme gravi arriva fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia. IlJanssen, il quarto approvato, si aggiunge come un’altra utile opzione con un beneficio ...

