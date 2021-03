Covid: Giani, 'In Toscana 1.304 nuovi casi, tasso positivi 5,27%' (Di venerdì 12 marzo 2021) Firenze, 12 mar. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.304 su 24.726 test di cui 15.625 tamponi molecolari e 9.111 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,27% (10,9% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato regionale sull'andamento dell'epidemia di Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Firenze, 12 mar. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 1.304 su 24.726 test di cui 15.625 tamponi molecolari e 9.111 test rapidi. Ildeiè 5,27% (10,9% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato regionale sull'andamento dell'epidemia di-19.

Advertising

SusannaCeccardi : L'8 settembre 2020, a ridosso delle elezioni regionali Giani prometteva asili gratis. Oggi si rimanga la parola pe… - infoitinterno : Covid, Giani: 'Oggi deciderò le zone rosse in Toscana. Rischia anche Arezzo' - Activnews24 : #Covid, Giani: 'Oggi deciderò le zone rosse in #Toscana. Rischia anche Arezzo'. In rosso Prato, Pistoia la provinci… - qn_lanazione : Covid, Giani: 'Oggi deciderò le zone rosse in Toscana. Rischia anche Arezzo' - statodelsud : Covid: Giani, dati Toscana che ho sono da zona arancione -