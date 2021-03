Colori regioni | 12 zone rosse da lunedì Iss | L' epidemia accelera

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

delle: ecco la nuova mappa dell'Italia dal 15 marzo 2021 In attesa dell'ordinanza ufficiale del Ministero della Salute ecco lo scenario probabile da lunedì 15 marzo 2021 :...Trentino Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche. Sono queste - secondo quanto si apprende - leche saranno rosse dal 15 marzo, tra quelle che già lo sono e quelle che dovrebbero diventarlo in base al peggioramento degli indicatori. Otto quelle che sono o dovrebbero diventare arancioni: ...I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 369.636 tamponi effettuati. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) è del 7,2%%, + 0,3% rispetto a ieri ...Nuovo decreto per tentare di limitare la diffusione del Covid, nuove regole per praticare sport all'aperto. Con l'introduzione del ...