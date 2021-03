Canzone segreta streaming e diretta tv: dove vedere lo show (Di venerdì 12 marzo 2021) Questa sera, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Canzone segreta, il nuovo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. dove vedere le prima puntata di Canzone segreta in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda dal 12 marzo 2021 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Canzone segreta streaming live Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Questa sera, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, il nuovoemotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana.le prima puntata diintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda dal 12 marzo 2021 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).live Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette ...

Advertising

Radio1Rai : Parte stasera 'Canzone segreta' nuovo show in prima serata di @RaiUno e #RaiPlay @raiofficialnews condotto da… - Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 12 MARZO 2021: UN VENERDÌ TRA LA CANZONE SEGRETA, THE GOOD DOCTOR E LE REPLICHE DI CIAO DARWI... https… - HerrBrown_ : Sono piuttosto curioso di capire che programma sarà Canzone Segreta - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 12 MARZO 2021: UN VENERDÌ TRA LA CANZONE SEGRETA, THE GOOD DOCTOR E LE REPLICHE DI CIAO DARWI.… -