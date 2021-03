Alkemy acquisisce il 51% di eXperience Cloud Computing

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) –, società attiva nel campo della digital transformation e quotata sul segmento STAR di Piazza Affari, acquisirà il 51% diConsulting (XCC), specializzata in soluzioni diin ambito CRM, dall’attuale socio di maggioranza Philmark Informatica. Il valore complessivo dell’operazione è stimato in circa 2,75 milioni di euro e il closing è previsto entro la metà di aprile 2021. Il 51% del capitale sarà acquistato in base ad una valorizzazione di XCC pari a 5,6 volte l’EBITDA contabile 2020 e il pagamento del corrispettivo sarà effettuato per cassa. L’operazione, spiega, si iscrive nel percorso di “integrazione verticale in ambito Customer”, per internalizzare e rafforzare le competenze tecnologiche e la ...

