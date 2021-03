Shakhtar | Castro | «Gol di El Shaarawy? C’era un fallo per noi»

(Di venerdì 12 marzo 2021) Luis, allenatore delloDonetsk, ha commentato la sconfitta subita in Europa League contro la Roma: le sue dichiarazioni Luis, allenatore delloDonetsk, ha commentato la sconfitta subita in Europa League contro la Roma. PRESTAZIONE – «Dopo la seconda rete loro la partita è cambiata, maunsull’azione che porta alla rete di El. Rimpianti? Non aver finalizzato le occasioni più importanti avute, potevamo evitare di prendere tutti quei gol. Il risultato è ingiusto la gara è stata equilibrata». Leggi su Calcionews24.com

Luis, allenatore delloDonetsk, ha commentato la sconfitta subita in Europa League contro la Roma: le sue ...ROMA - La Roma ipoteca il passaggio ai quarti di Europa Leagu e con un secco tre a zero allodi Luis. La squadra di Paulo Fonseca ha dominato la gara per tutti e novanta i minuti di gioco, mettendo a segno tre reti con Pellegrini, El Shaarawy e Mancini e rendendo la sfida di ...Dopo aver perso per 3-0 allo Stadio Olimpico, l'allenatore dello Shakhtar Donetsk Castro ha commentato la gara in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni nel post-partita. "Non aver finalizzato ...Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha commentato la sconfitta subita in Europa League contro la Roma: le sue dichiarazioni ...