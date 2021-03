Serata amarcord all’Old Trafford: quella volta nel 2007… (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Milan torna di scena questa sera all’Old Trafford: sono tanti i ricordi che legano il vecchio cuore rossonero allo storico impianto dei Red Devils Per un tifoso milanista, parlare di Manchester è un po’ come affidarsi a un vecchio amico che non vedi da un po’, ma che sai che ti strapperà sempre un sorriso. Questa sera il Milan torna di scena all’Old Trafford per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, ma sono le notti di Champions che rievocano le imprese più dolci. Tralasciando la finale del 2003, sommo trionfo rossonero nella sfida tutta con la Vecchia Signora, c’è un’altra partita che anche a 14 anni di distanza riesce a infiammare i cuori milanisti. all’Old Trafford i Red Devils padroni di casa si giocano l’accesso alla finalissima di Atene contro il Milan di ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Milan torna di scena questa sera: sono tanti i ricordi che legano il vecchio cuore rossonero allo storico impianto dei Red Devils Per un tifoso milanista, parlare di Manchester è un po’ come affidarsi a un vecchio amico che non vedi da un po’, ma che sai che ti strapperà sempre un sorriso. Questa sera il Milan torna di scenaper l’andata degli ottavi di finale di Europa League, ma sono le notti di Champions che rievocano le imprese più dolci. Tralasciando la finale del 2003, sommo trionfo rossonero nella sfida tutta con la Vecchia Signora, c’è un’altra partita che anche a 14 anni di distanza riesce a infiammare i cuori milanisti.i Red Devils padroni di casa si giocano l’accesso alla finalissima di Atene contro il Milan di ...

Advertising

ilcasciavait : Amarcord | #ManUtdMilan 24.04.2007 - Manchester United vs Milan 3-2 Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney timbrano la… - Ronaldicchio : E niente, serata amarcord: anno 2006, estate di lavoro in #Spagna, presente sugli spalti nell'amichevole estiva… - shiraznroses : momento amarcord numero 463829 della serata finito grazie - cimbolano : Spettabile @La7tv, la politica è per i perdenti. Sarebbe opportuno affidare uno show televisivo a @StefanoFassina e… - Gnarrrgh : Momento Amarcord: serata trash a scienze politiche, io coi capelli lunghi e mio marito @Sardoedmodna1 abbastanza in… -