Sequestrate monete antiche al confine con la Svizzera

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrate monete

ANSA Nuova Europa

Per quanto riguarda leinvece è in corso una perizia numismatica al fine di determinare con precisione epoca e valore''. .Tre modelli di ATM per Bitcoin edigitali di Genesis Coin, leader del mercato dei produttori ... ad agosto 2020 si è trovata le proprie 17 apparecchiature installate in Germaniadall'...DOMODOSSOLA, 11 MAR - Alcune monete antiche, presumibilmente risalenti al periodo sabaudo, erano nascoste nei bagagli di alcuni viaggiatori in arrivo in Italia. Le hanno scoperte i funzionari della Do ...Si è aggiunto un tesoretto all’immenso tesoro del Museo Archeologico Nazionale di Taranto alias MArTA. Sono duecentoquattordici monete d’argento risalenti al III secolo a.C. Per l’esattezza si tratta ...