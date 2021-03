Scuole e Covid, le scelte in Europa: dal ritorno in classe nel Regno Unito alla chiusura di asili ed elementari in Ungheria (Di giovedì 11 marzo 2021) In Germania la data di riapertura è affidata agli Stati regionali, mentre in Spagna l’unica città che ha deciso di chiudere tutte le Scuole è nei Paesi Baschi. Il Regno Unito invece, che procede speditamente nella campagna di vaccinazione, ha deciso di riaprire le Scuole l’8 marzo, mentre la Francia dopo il primo lockdown della primavera 2020 non le ha mai chiuse. Ecco come si stanno muovendo i Paesi europei nei giorni in cui in Italia milioni di studenti tornano in didattica a distanza. Germania – La situazione non è uniforme e varia a seconda delle decisioni dei singoli Laender, ovvero degli stati regionali. La ministra dell’Istruzione Britta Ernst ha dichiarato che il ritorno in classe di tutti gli studenti dovrebbe essere possibile entro marzo, anche col mantenimento a giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) In Germania la data di riapertura è affidata agli Stati regionali, mentre in Spagna l’unica città che ha deciso di chiudere tutte leè nei Paesi Baschi. Ilinvece, che procede speditamente nella campagna di vaccinazione, ha deciso di riaprire lel’8 marzo, mentre la Francia dopo il primo lockdown della primavera 2020 non le ha mai chiuse. Ecco come si stanno muovendo i Paesi europei nei giorni in cui in Italia milioni di studenti tornano in didattica a distanza. Germania – La situazione non è uniforme e varia a seconda delle decisioni dei singoli Laender, ovvero degli stati regionali. La ministra dell’Istruzione Britta Ernst ha dichiarato che ilindi tutti gli studenti dovrebbe essere possibile entro marzo, anche col mantenimento a giorni ...

