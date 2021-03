Sardegna, ritrovata la 48enne scomparsa da due settimane: è in carcere per furto in Svizzera (Di giovedì 11 marzo 2021) È stata ritrovata in prigione in Svizzera Gabriella Maxia, la 48enne di Decimoputzu scomparsa da casa il 26 febbraio. La donna, originaria di San Basilio, era andata via di casa volontariamente e per due settimane non aveva mai dato informazioni a parenti o amici. Il marito Luigi Cadelano aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri e lanciato appelli, apparendo pure nella trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”. Dopo due settimane la scoperta: la 48enne è attualmente in un carcere a Basilea, in Svizzera, dove è stata arrestata per furto. Secondo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Iglesias, la donna ha preso un aereo all’aeroporto di Cagliari-Elmas per raggiungere Milano Linate. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) È statain prigione inGabriella Maxia, ladi Decimoputzuda casa il 26 febbraio. La donna, originaria di San Basilio, era andata via di casa volontariamente e per duenon aveva mai dato informazioni a parenti o amici. Il marito Luigi Cadelano aveva denunciato la suaai carabinieri e lanciato appelli, apparendo pure nella trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”. Dopo duela scoperta: laè attualmente in una Basilea, in, dove è stata arrestata per. Secondo le indagini dei carabinieri della Compagnia di Iglesias, la donna ha preso un aereo all’aeroporto di Cagliari-Elmas per raggiungere Milano Linate. Nel ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sardegna, ritrovata la 48enne scomparsa da due settimane: è in carcere per furto in Svizzera - Bianca34874951 : RT @fattoquotidiano: Sardegna, ritrovata la 48enne scomparsa da due settimane: è in carcere per furto in Svizzera - fattoquotidiano : Sardegna, ritrovata la 48enne scomparsa da due settimane: è in carcere per furto in Svizzera - UnioneSarda : #Sardegna - Ritrovata la donna scomparsa da #Decimoputzu: 'In carcere in Svizzera' - SardiniaPost : #Sardegna Si era allontanata da Decimoputzu: è stata ritrovata in un carcere in Svizzera. ? Per rispettare la priv… -