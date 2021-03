Recovery Fund - Cingolani | Investiremo 80 miliardi per la decarbonizzazione e l' idrogeno

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 11 marzo 2021) L'Italia investirà 80di euro in cinque anni in progetti che permetteranno di accelerare il processo die di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050: lo ha anticipato il ministro della Transizione ecologica, Roberto, durante un colloquio con l'inviato speciale statunitense per il clima, John Kerry. Si accelera sull'. Il piano, che attinge dai finanziamenti messi a disposizione dall'Europa con il, non è ancora stato svelato nel dettaglio: dal ministero sono arrivate solo alcune indicazioni di massima condite da qualche accenno sugli obiettivi intermedi, come quello di una riduzione tra il 55% e il 60% delle emissioni entro il 2030. Nella nota ufficiale pubblicata sul sito si legge poi che il governo intende, tra le ...