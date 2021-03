Advertising

zazoomblog : Pd: Zingaretti lavorio distruttivo e polemiche pubbliche non si poteva andare avanti così (2) - #Zingaretti… - TV7Benevento : Pd: Zingaretti, 'lavorio distruttivo e polemiche pubbliche, non si poteva andare avanti così' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti lavorio

Pubblichiamo di seguito la lettera integrale che Nicolaha pubblicato su Facebook, e in cui endorsa Enrico Letta come suo successore alla ... ma un lungo e strisciantedistruttivo che ...Il loro obiettivo è quello di consolidare attorno all'ex premier la stessa maggioranza che sosteneva Nicolaed emarginare così gli ex renziani. Del resto, l'uscita di scena del presidente ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Dobbiamo contribuire e sostenere il Governo Draghi, ricostruire una nostra visione e progetto comune in un mondo totalmente cambiato riaprire una grande discus ...«Ora sono convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone della Segreteria sia Enrico Letta. La sua forza e autorevolezza sono la ...