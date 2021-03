Il Napoli prova ad impedire Koulibaly e Osimhen per le Nazionali

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ilstando adper le. Una mossa per limitare al minimo i rischi di un nuovo contagio al coronavirus Ilsta lavorando perle partenze di Kalidoue Victorin occasione della prossima sosta per le. Lo segnala il Corriere del Mezzogiorno. Secondo il programma, i due giocatori dovrebbero partire per i rispettivi impegni nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa al termine della gara contro la Roma del prossimo 21 marzo. Leggi su Calcionews24.com

