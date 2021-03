I risultati di Europa League | gli ottavi | colpi di Arsenal e Villarreal | tutto facile per Ajax e Tottenham

(Di venerdì 12 marzo 2021) Si sono giocate le partite deglidi finale di, tante indicazioni eanche a sorpresa in vista del ritorno. Ottimo risultato del Milan che ha pareggiato 1-1 sul campo del Manchester United, la Roma è da impazzire e domina contro lo Shakhtar, 3-0 il risultato.per l’contro lo Young Boys, gli olandesi hanno dominato in lungo ed in largo. Colpo grosso del, molto bene il Granada che ha superato il Molde. Kane trascina ilcon una doppietta, con un piede e mezzo ai quarti di finale ancheche ha vinto 1-3 contro l’Olympiacos. Pareggio tra Slavia Praga e Rangers, finisce 1-1. Idi...

Il Sussidiario.net

GRANADA - MOLDE 2 - 0 26' Molina, 76' Soldado GRANADA (4 - 2 - 3 - 1): Silva; Victor Dias, Duarte, Perez, Foulquier; Brice, Gonalons; Puertas, Soldado, Kenedy; Molina. All. Martinez Penas MOLDE (4 -......è stata eseguita già domenica scorsa anche se è troppo presto per avere i primi. La ... Le misure prese inper un altro lotto Nei giorni scorsi, e nelle scorse ore, altri lotti di ...Europa League – I risultati della serata. Vince la Roma in casa contro lo Shakhtar e mette un piede ai quarti di finale. Questi gli altri risultati. Granada-Molde 2-0 Roma-Shakhtar 3-0 Olympiakos-Arse ...Risultati Europa league: la diretta gol live score delle sfide, andata degli ottavi di finale del torneo UEFA, oggi 11 marzo. In campo Roma e Milan.