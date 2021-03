Elisabetta Canalis incontenibile | il vestito trasparente mostra tutto – VIDEO

(Di giovedì 11 marzo 2021)senza veli su Instagram, ed il web va in tilt! Si scatena la passione dei fan per la bellezza sarda, amatissima da sempre Undi pochi secondi che scatenato la passione dei follower nei suoi confronti. La showgirl ed attrice di origini sarde ormai da anni vive negli Usa insieme al marito Brian Perri ed alla figlia Skyker Eva. Dalla città di Los Angeles, martoriata dall’emergenza Coronavirus come il resto dell’America e del mondo, ha raccontato questi mesi difficili. Prima con il duro lockdown e poi con l’arrivo della seconda ondata e delle criticità attuali. Ma anche nei momenti di maggiore sconforto ha sempre continuato a dare messaggi di speranza a tutte le persone che con grandissima passione la seguono sui social. Ma torniamo all’ultimo post che ha raccolto una serie impressionante di ...

francy04598976 : Elisabetta Canalis e il video con il meteo su Instagram, i follower commentano: «È illegale!» - dedaIux : Io quando ho visto il video di Elisabetta Canalis - cmdotcom : Elisabetta Canalis show: vestito bianco e trasparenze, è divina! FOTO e VIDEO - tempoweb : Elisabetta Canalis, vestitino e tacchi a spillo E il #Video su #Instagram schizza - Mediagol : #Video Elisabetta Canalis, esagerata su Instagram: abito trasparente e forme super sexy! L'ex velina manda in estas… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Elle

con un video conquista i follower su Instagram. La bella ex velinanon dimentica i suoi fan e ha condiviso dal suo account social un video che ha subito ammaliato ...è stata protagonista di un balletto davvero sexy che ha mandato in tilt i social. Pioggia di like e commenti entusiasti tra i quasi 3 milioni di follower dell'ex velina di Striscia ...E’ davvero devastante l’ultimo post pubblicato su Instagram da Elisabetta Canalis. La showgirl, conduttrice e modella ha postato un video in cui indossa un seducente abito bianco dal quale emergono tu ...Elisabetta Canalis vietata ai deboli di cuore . Su Instagram l'ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato un video in cui appare di ...