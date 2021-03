Adriano Galliani in ospedale per Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano - L'amministratore delegato del Monza calcio Adriano Galliani è ricoverato in un ospedale milanese. Da un paio di settimane fa era risultato positivo al Covid . Secondo alcune fonti, Galliani ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano - L'amministratore delegato del Monza calcioè ricoverato in unmilanese. Da un paio di settimane fa era risultato positivo al. Secondo alcune fonti,...

Eurosport_IT : Adriano Galliani ricoverato in via precauzionale, due settimane dopo aver contratto il #COVID19 ??? - fanpage : Adriano Galliani ricoverato per complicazioni da #Covid19 - IlmsgitSport : Monza, Adriano #Galliani ricoverato per #Covid - ilmessaggeroit : Monza, Adriano #Galliani ricoverato per #Covid - Rlocaloco : apprendo con dispiacere la notizia del ricovero in ospedale di Adriano Galliani, forza condor ???? -