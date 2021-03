Tragedia ad Aprilia | 33enne si spara alla testa con un fucile

(Di mercoledì 10 marzo 2021)ad. Un uomo di 33 anni si è uccisondosidurante la perquisizione dei Carabinieri. Le indagini e il suicidio Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe che l’uomo, custode dell’Oasi Golf Club, si siato durante la perquisizione dei Carabinieri. I Militari si trovavano sul posto, presumibilmente, per delle indagini tuttora in corso di svolgimento rispetto a una rapina avvenuta a Luglio 2020. Il collegamento tra suicidio e indagini non è ancora chiaro.Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Aprilia

