Tell Me Why rende disponibile gratis il suo primo capitolo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dontnod Entertainment ha annunciato di aver reso gratuito il primo capitolo dell'avventura a episodi Tell Me Why su piattaforme Windows 10 e console Xbox. Pubblicato originariamente in tre episodi la scorsa estate, il gioco racconta la storia dei gemelli Alyson e Robin che si sono riuniti dieci anni dopo la morte della madre. I due finiscono per usare il loro legame soprannaturale per scoprire la verità su ciò che è accaduto quel fatidico giorno. Il gioco esplora anche la cultura degli indigeni dell'Alaska noti come Tlingit e questioni sociali come la transfobia, con il team di sviluppo che lavora a stretto contatto con l'organizzazione GLAAD, che punta a promuovere e garantire un'accurata rappresentazione delle persone LGBTQ+

