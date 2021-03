Prosegue la campagna vaccinale nella provincia di Trento: ieri iniettate 1.109 dosi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prosegue la campagna vaccinale nella provincia di Trento, nella giornata di martedì 9 marzo sono state inoculate 1.109 dosi di siero. In totale (dal 27 dicembre) sono state iniettate 54.813 dosi (su ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 10 marzo 2021)ladigiornata di martedì 9 marzo sono state inoculate 1.109di siero. In totale (dal 27 dicembre) sono state54.813(su ...

Advertising

DalpianoFabiola : @fscodeleo @RadioRadicale @Cartabellotta @alessandrarizzo @dreichelmoked @GlucaAnsalone @PQuercia @Corriere @GIMBE… - EllePi0402 : RT @PosteNews: Prosegue l’impegno in prima linea del Gruppo #PosteItaliane nella campagna di #vaccinazione contro il #Covid19. In queste or… - LucianoCaveri : RT @ustampavda: Prosegue la campagna di screening nelle scuole valdostane @LucianoCaveri - ustampavda : Prosegue la campagna di screening nelle scuole valdostane @LucianoCaveri - NewSicilia : #Coronavirus - Novità importanti sul fronte vaccini. Prosegue anche la campagna in #Sicilia: all'interno dell'artic… -